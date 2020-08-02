高雄前市長韓國瑜被罷免後，全台陸續有公民發起「公民罷免」，罷免名單中包括台灣基進黨立委陳柏惟、時力議員黃捷等人，而協助罷免連署的新黨青年軍王炳忠近日表示，第一階段所需的2912份連署書已經達成，目前正在清點，未來規劃將繼續蒐集連署書，待有適當時機再送件。

王炳忠近日接受港媒《中評社》專訪時表示，當地選區約近30萬人，目前第一階段所需的聯署書2912份已經達標，且超過3000份，目前開始進入清點階段，王炳忠透露，能夠提早達成，是因當地有團體響應，並非完全由新黨自己主導，包括退役的軍警朋友、大學生、藍營台中民代等都是熱情義工。

也因為新黨黨部收到不少罷免陳柏惟連署書，會陸續進行彙整，但因為擔心中選會審核「找麻煩」，因此仍會持續收罷免書，不會馬上送件，初步規劃會在就明年2月「陳柏惟就職滿一周年」時正式向中選會送件。且成案後從已簽連署書的人續簽，會較能保有罷免能量。

至於外界關心，「是否會和在當地擁有龐大實力的國民黨立委顏寬恆合作，來提高罷免成功率？」王炳忠說「陳是操作仇中、反中而選上的」，他強調，「若顏家願意一起發動連署也很好，目前新黨沒有去接觸地方系統，也歡迎顏家也一起響應」。

對於被罷免，陳柏惟曾回應表示，要罷免「真的滿辛苦」，如果民眾覺得自己做得不好，或許可以試試看，他自認在工作上該做的事情都有做，對自己的存亡相當有自信。

據《選罷法》規定，台中第2選區的總選舉人數約29萬多人，第一階段罷免連署需要1%近3千人、第2階段要10%近3萬人，二階成案後罷免投票，同意罷免要超過不同意罷免，並超過25%，總數約7.5萬票。

(中時新聞網)