PG is unconscious from three 🔥



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(via @NBA)pic.twitter.com/Vq9sUaSHW5 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020

就算陣容還沒到齊，快艇還是好好給鵜鶘一場震撼教育！快艇2日全場投進25顆三分球，打破隊史單場三分球最多投進紀錄，其中光是保羅喬治一個人就進8顆，終場126比103橫掃鵜鶘，看來聯盟想讓錫安威廉森打季後賽可能越來越低。

光在上半場，快艇就轟進16顆三分球，同樣改寫隊史紀錄，也讓快艇打完上半場，就以77比45領先鵜鶘，看到鵜鶘如此乏力表現，《ESPN》球評史蒂芬史密斯都不禁發推，「我知道快艇很強，但鵜鶘能否至少裝作你們有興趣打球？」

但也怪不了鵜鶘，畢竟快艇的三分外線太神了，全場三分球投47中25，命中率高達5成32，其中喬治三分球投11中8，攻下全場最高28分，里歐納德雖只投進2顆三分球，仍有24分進帳，接著就等路威廉斯、哈瑞爾兩人趕緊歸隊。

鵜鶘以亞歷山大沃克15分最高，英格拉姆14分，可是去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森仍有上場時間限制，今天只打14分鐘，投7中3，只拿7分、5籃板，假如鵜鶘繼續不敢冒險讓威廉森多打一些時間，恐怕鵜鶘將跟季後賽漸行漸遠！

(中時 )