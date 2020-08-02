高雄市長補選倒數，昨（1）日舉辦電視政見發表會，前立法院長王金平送給國民黨候選人李眉蓁一份「高雄發展目標體系圖」，表示原本是要給韓國瑜的，而他認為，李眉蓁、陳其邁兩人聲量平分秋色。

王金平昨受訪時表示，聲量上陳其邁正面較多，李眉蓁負面大一點，但會慢慢相互消長，還有14天，慢慢看怎麼發展，而因為論文事件李眉蓁知名度變高，認識她的人也會變多，認為民調維持20％以上沒問題。

另外，王金平拿出一份「高雄發展目標體系圖」要給李眉蓁，透露原本是幫韓國瑜做的，但後來沒給他，「因為他選市長，我表示不便介入」。

「高雄發展目標體系圖」包括經濟發展、交通建設、文化傳承、社會照顧、環境永續等，王金平也拿了一份「空間發展構想規畫圖」，就看李眉蓁怎麼運用、吸收，怎麼選擇。

另外，媒體問怎麼不早一點送，趕在政見發表會前。王金平說，她也可以在日後提出，相信李眉蓁對高雄市建設有自己的想法。

(中時新聞網)