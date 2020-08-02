日職昨天發生6月19日球季開幕後首次球員確診新冠肺炎病例，軟銀鷹隊外野手長谷川勇也因檢測結果呈陽性，雖然他在7月7日已降到二軍調整，畢竟曾在一軍待過，今日原訂的軟銀、西武獅之戰停賽。軟銀一、二軍隊職員全部都要進行PCR檢測，必須都呈陰性才能進行下一個行程。

軟銀球團昨晚發布訊息指出，長谷川勇也是在7月31日睡前感到喉嚨不舒服，體溫為攝氏 37.3度也偏高；昨天喉嚨雖已未感不適，體溫仍有37.2度，呈輕微發燒現象，到醫院檢查確定是新冠肺炎。

長谷川是軟銀資深球員，2007年加盟，2013年以打擊率3成41、安打198支，成為太平洋聯盟的打擊王、安打王。今年7月7日因傷降二軍調整，7月30日在二軍例行賽對阪神隊二軍曾經出賽，這段期間若未出賽也都會參加練球。

長谷川勇也離開一軍已經3個多星期，球團調查後也確認他這段期間未與一軍教練、球員接觸。但為求慎重起見，今天在福岡巨蛋的一軍軟銀、西武之戰仍緊急喊停。明天是移動日，正好可利用這兩天火速進行PCR檢測，如果都呈陰性反應才可前往仙台，準備4日起與樂天金鷲隊進行6連戰。

至於二軍的比賽場地與訓練設施也會進行全面消毒，並對所有隊職員進行PCR檢測，一切靜待檢測結果出爐。

(中時 )