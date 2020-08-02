今年第4號颱風「哈格比」今晨5時30分發布海上警報，今天晚間到明(3)日上午為最接近台灣時間，隨著颱風接近，北部與東北部降雨機率提高，加上西南風增強，周二(4)前天氣都不穩定，周三(5)太平洋高壓再度屆時將恢復穩定夏季氣候型態。

氣象局表示，「哈格比」外圍環流將為台灣帶來大雨以上等級的降雨，南部及東半部將有明顯降雨，午後雷陣雨範圍將遍及全台，尤其是山區和北部及東北部，西半部也要慎防防大雨或豪雨。

氣象局說，目前鵝鑾鼻一帶海面已有1.5米高長浪，東半部、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海、澎湖、馬祖等已有長浪發生，颱風強度仍維持輕度颱風，不過現在海氣環境稍微有利發展，仍有稍微增強機會，今晚隨著北上接近台灣，在經過東北部近海後將進入中國大陸，下周二颱風將逐漸遠離。

氣象局說，目前「哈格比」中心位置在北緯22.5度，東經125.2度，即在鵝鑾鼻的東方約450公里之海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行，不過颱風路徑預報有不確定性，由於相當接近台灣，若太平洋高壓較強路徑則可能稍微偏西，屆時不排除發布陸警。

(中時 )