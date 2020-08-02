90年代演出浪漫愛情連續劇而聞名的俊俏小生陳俊生，2000年轉換跑道，成了「快速記憶」名師，曾參加陸綜《世界最強大腦》，被封為「快速記憶車手」，而他持續開班授課，近來因疫情只得將部分課程改為線上教學，但很多學生們請求面對面教學，因此他在上月中旬赴陸，一到達就開始隔離，陳俊生直言封閉14天，比想像中痛苦很多，度日如年。

據《自由時報》報導，陳俊生去年接下廈門快速記憶法課程教學，因疫情多改成了線上教學，但耐不住學生央求親授，於7月中旬飛抵廈門，只是一下機就得先隔離14天，他帶上電腦、書籍及運動用品等器材，本以為時間很快就過去，沒想到實際體驗根本悶到快得憂鬱症。

如今陳俊生已經「出關」，分享了減輕痛苦的訣竅，給因工作不得不出國並隔離的朋友，受先上機前必買好旅平險，且是生病有住院給付的那種，免得不幸染病就醫，要承受高昂醫藥費的壓力；再者，抵達大陸後要求住五星級飯店多的區域，避免要住的飯店滿房被迫降星等，直言一般3星級的飯店房間很小，住14天來說無法承受，猶如坐牢。

特別的是，陳俊生除了要求住五星級飯店，還有一個特殊做法，就是一進房必定插卡開冷氣，並且開到22度低溫，杜絕因氣溫太高而煩躁，且14天待在封閉空間，精神壓力會很高，因此建議隔離期間冷氣盡量調低，會有種冬眠的感覺，就不會想出門，而他因隔離，更能體會行動不便的病人、老人及失去自由的獄友，未來會更關心他們，算是這回隔離14天的體悟。

(中時新聞網)