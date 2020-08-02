唐禹哲到大陸發展多年，近來回台拍戲，他與小13歲的和泰興業董事千金蘇小軒多次被拍，他大方誇她是很好的女生，且以她的身世背景來說，是個難得沒嬌氣或公主病，也不是一般大家認為的大小姐，「有公主病的我可能沒辦法，我喜歡相處起來舒服，個性成熟懂事、可以理解我在幹嘛的女生」，他口中的蘇小軒「個性平易近人、有超齡成熟，也沒有公主病 」，看來果然是他的理想型。

唐禹哲日前接受專訪，暢談返台拍戲心情。（石智中攝）

長年身在異鄉、流轉在各城市之間，曾讓他感情生活幾乎空白，「會很想要！因為在異鄉寂寞感更恐怖。但我個性這麼孤僻，平常不太會也不太敢主動約人，就怕打擾或造成人家困擾，雖然也好想談戀愛，但總是會先在自己的小世界裡糾結，想著萬一人家不喜歡我？對我沒感覺？覺得煩？或者她其實不是好女生？」他不諱言自己對感情有障礙，怕遇到壞人，因此總是不敢踏出那一步，加上為了工作經常往來各城市之間，根本沒機會好好認識相處，就算遇到聊得來的對象交往了，也馬上變遠距離戀愛，可能來不及相處就要說掰掰。

正因處女座的他不管交朋友、談戀愛「毛」都很多，他坦言比較喜歡主動、外向開朗的女生，「 如果再比我悶就完蛋了！而且我一定要感受到對方對我有好感，才敢出手！

聊起那些年在大陸工作打拼的日子，唐禹哲說，工作層面的辛苦其實還好，「最辛苦的部分反而是到處生活、到處跑，今天這城市、明天那城市，每個城市到處去，經年都在住飯店，住到最後很無感。最孤單的是晚上，每天忙完回飯店後，因為無法找朋友，在飯店也不知道能幹嘛。有時醒來會想一下我今天在哪，有一陣子忙到不知身在何處、有點錯亂感。但起碼工作面還是快樂的」，而支持他的信念，就是「要成功、要堅持做好每份工作」！

他時隔6年回歸台劇，近來在三立華劇《我的青春沒在怕》飾演神秘的毒舌作家「十頁」，不過他一口字正腔圓捲舌音的北京腔，在一票台灣演員中顯得有點突兀，也引發網友熱論。他坦言開拍以來確實常被糾正口音和腔調，最近已努力調整。他無奈想起剛到大陸時，因為常被製作人、導演說他台灣腔太重，他努力把自己的普通話練得更標準，好不容易普通話變標準了，回來台灣拍戲反而被放大，「我現在正努力讓自己講話輕鬆點，想著怎樣變回台灣腔」。

唐禹哲日前接受專訪。（石智中攝）

他坦言拍攝期間，最常喊「卡」都是因為自己的口音，「而且是我自己喊卡居多，覺得要調整一下腔調。例如有場跟蔡黃汝在陽台吵架的戲，語速要很快、情緒要緊湊，但語速一快就很難兼顧腔調，導致自己也混亂了，『自卡』20多次」。他自嘲龜毛，不斷要求重來，反而是導演過來跟他說「沒關係」。他苦笑說，比起演技、背台詞，現在他做最多的反而是顧好自己的腔調。

唐禹哲日前接受專訪，暢談返台拍戲心情。（石智中攝）

唐禹哲日前接受本報專訪，暢談返台拍戲心情。（石智中攝）

(中時 )