台南市六甲區一處民宅今天凌晨發生火警，警消出動將遭火灼傷的80歲老翁送醫，老翁妻子則自行逃出，有目擊者指出，火勢是由屋外機車起火才延燒住宅，另外整理火場時也發現空桶，麻豆警分局調閱路口監視器，發現老翁孫子涉有重嫌，連夜追緝，在高雄將他逮捕歸案，詳細案情正釐清中。

警方調查，這場火警發生在凌晨，台南市消防局據報六甲區七甲街86巷有濃煙竄出，立即調派六甲、官田、麻豆、柳營等消防分隊共14車28名消防隊員前往搶救，約10分鐘內控制火勢，屋主80歲老翁雙腳三度灼傷送柳營奇美醫院，老翁妻自行逃生。

有目擊者看到火勢是從屋外延燒，消防人員整理火場時也發現可疑空桶，立刻報請警方處理，麻豆警分局連夜調查，發現屋主26歲的孫子涉有重嫌，循線追查，清晨在高雄逮到李嫌，車上還有2桶汽油及購買發票，他也坦承不諱。

李嫌供稱，他是不滿父親之前經常因為喝酒，回家就會大吵大鬧，還會出手毆打他與母親，他就學期間還曾申請過家暴令，但父親個性持續未改，他忍無可忍，氣憤下才放火，聽到火勢誤傷阿公，李嫌也相當後悔。

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(中時 )