地表最強里長開砲 轟陳唐山：等這天等很久了

跨黨派立委捲進收賄案，就連前立委陳唐山也涉入其中，有「地表最強里長」稱號的陳永和，就在臉書上PO文怒嗆「等這一天等很久了」，就是因為深根多年的他，不滿陳唐山在台南縣長任內引進龍崎掩埋場，認為他對土地沒有感情，所以會涉入收賄一點都不意外。

截下平面新聞截圖，並寫下「我等這一天等很久了」，被稱為地表最強里長的陳永和，在臉書上抒發心情，被問到為什麼會這樣預言，就是因為這件事。前龍崎區牛埔里長陳永和：「掩埋場 明明就是他引進到龍崎牛埔的啊，我從很多資料查出來，明明就是他。」

陳永和指出，台南龍崎與牛埔20多年來之所以無法發展，就是陳唐山引進龍崎掩埋場，本來說要解決中小企業廢棄物問題，卻演變成設置大型廢棄物掩埋場，不顧台南好山好水，他挺身而出極力阻止卻遭無情謾罵。

（圖／中天新聞畫面）

前龍崎區牛埔里長陳永和：「我跟人家講，人家都說我亂講，我破壞他的名譽，我怎麼講他們都不相信還罵我。」

當年他說出真相，但是很多人卻深信陳唐山不可能這樣，都認為是他在無的放矢。看看陳永和的臉書照片，和鄉民、里民互動合照深根地方，也獲得「地表最強里長」的稱號，在鄉里間頗受歡迎，還曾競選角逐台南市市長，這回談到陳唐山收賄，他言語間氣憤難平。

前龍崎區牛埔里長陳永和：「他（陳唐山）也去過那裡（龍崎牛埔），也知道那裡的好，為什麼會有這種想法（蓋掩埋場），那麼好的地方他都下得了，昨天發生那種事，那我怎麼會覺得意外啊。」

「地表最強里長」開砲，對於陳唐山50萬元交保，他認為定罪與否交由法律處置，只不過綠營草根里長，這回砲火怒轟自家前立委陳唐山，無奈感嘆這群政治人物都只會說一套做一套，對於這回終於爆出收賄，陳永和僅表示，總算還他了一個公道。

(中時新聞網)