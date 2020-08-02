蔡少芬自曝曾罹患僵直性脊椎炎。(圖／翻攝自微博)

港星蔡少芬近日在《妻子的浪漫旅行》驚爆，自己的生命是個奇蹟，原來她曾罹患「僵直性脊椎炎」，不僅會很難生育，嚴重的話甚至會癱瘓，但奇蹟的是，她竟然懷了大女兒楚兒，而且生完腰就不痛了，讓她心懷感恩。

蔡少芬在節目突然脫口說「我的生命真的是一個奇蹟」，原來她曾罹「僵直性脊椎炎」。不能平躺也不能彎腰，起身要轉側面起來，連呼吸都會痛，更讓她打擊的是，醫生告訴她這是絕症，無法治癒還會越來越嚴重，到一個地步後，會完全動不了，甚至要站起來睡覺。

那時才新婚4個月的她，被告知生育也很困難，讓她覺得很對不起老公張晉，問到醫治方法，醫生只講了7個字：「喜樂的心是良藥」，要她開開心心去面對，因此她和老公說：「我們不管了，就好好活吧，因為明天是怎麼樣都不知道。」

幸運的是過了1、2年後，她驚喜懷孕了，生完後腰就不痛了，婦產科醫生告訴她，因為女兒吸收她的鈣，「把東西帶走了」，所以她就好了，到現在腰也不會痛，還生3個孩子，讓她直說很感恩，連現場來賓也驚呼真的是奇蹟。

(中時新聞網)