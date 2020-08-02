暑假期間，夜店、酒店及KTV等特種營業場所消費人潮多，台中市警察局第四分局1日凌晨展開臨檢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方強調，透過高強度強勢臨檢勤務及柔性宣導告誡，除了嚇阻滋事份子勿輕舉妄動外，也向守法的消費者展現警方維護秩序的決心及能力。（民眾提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎新增案例，「＋0」破功，其中還有一名外籍工程師，憂心疫情升溫，加上暑假期間，夜店、酒店及KTV等特種營業場所消費人潮多，台中市警察局第四分局1日凌晨展開臨檢，在夜店盤查時，外國客人向警方表示，台灣防疫作為非常完善，配合實名制並配戴口罩等防疫措施，很放心到夜店消費放鬆心情也覺得很安全。

暑假來臨，全國各地均湧現消費人潮，夜店、酒店及KTV等特種營業場所人潮湧入，為預防特種營業場所發生治安事故，警察局第四分局1日配合「安城專案」及暑期「青春專案

」，針對南屯區夜店、KTV、酒店等特種營業場所與望高寮景觀公園等易滋事處所展開高強度的勤務，向業者及滋事份子宣誓警方嚴正執法與捍衛民眾安全的決心，告誡切勿有鬥毆或滋事行為，如有相關行為將嚴懲究辦。

由於近來因一名外國工程師來台工作，足跡曾到台中市的夜店，預防夜店人潮成為破口，警方在酒店與夜店、KTV等易滋事處所執行封閉式掃蕩臨檢，臨檢夜店盤查店內消費的外國客人時，這些來自國外的民眾，向警方稱許台灣防疫完善，他們也有配合政府實名制並配戴口罩等防疫措施，而且警方常常來夜店臨檢，很放心到夜店消費放鬆心情也覺得很安全。

警方強調，透過高強度強勢臨檢勤務及柔性宣導告誡，除了嚇阻滋事份子勿輕舉妄動外，也向守法的消費者展現警方維護秩序的決心及能力。

台中市警察局第四分局分局長吳耀南指出，維護社會秩序及治安是警察的重要任務，遏止犯罪及保護民眾安全更是沒有假期，警第四分局將持續針對轄內易滋事處所持續規畫路檢、臨檢及其他勤務作為，掃蕩治安死角並強化各項攻勢勤務。

吳耀南強調，持續向特種營業場所業者約制，告誡店家務必做好自主安全管理，如發現可疑人士或有人意圖滋事，隨時通報警方，將視狀況派遣快打部隊強力壓制嚴正執法，即時消弭滋事者氣焰，嚴辦聚眾鬥毆者，遏止發生街頭暴力案件。

(中時 )