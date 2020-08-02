立法委員集體貪瀆案，調查局約談相關人員訊問後，移送23被告到台北地檢署，檢察官複訊後，向台北地院聲請羈押禁見前太流董事長李恆隆等10人，包括現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委徐永明等5人。前國民黨立委孫大千稍早有感而發表示，他任立委堅持不買票、不請客、不送禮、不綁樁，被部分短視選民批「全世界最小氣的立委」。他更爆料，有位相交十年的社團會長，因孫無法在每一次辦活動時都包幾千塊紅包，最後轉向支持她口中「最大方」的候選人。

檢調調查，李恆隆、統領百貨總經理翁華利涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟和前立委陳唐山、徐永明數十萬至2000萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；立委趙正宇則涉嫌收賄至少920萬，護航殯葬業者施壓變更地目。

對此，孫大千在臉書指出，在他過去擔任立委的14年當中，因為一直堅持不買票、不請客、不送禮、不綁樁，所以總是被部分短視的選民批評為「全世界最小氣的立委」。他說2016年立委選舉時，因為沒有贊助社團活動，社團幹部明白告訴他的助理，不歡迎他們到現場來發文宣品，甚至粗魯的把已經放在桌上的文宣品掃落地上。此外，孫大千透露，有一位相交十年的社團會長，過去家裡頭大小的問題都是孫服務，只是因為他沒有辦法在每一次辦活動時都包個幾千塊錢的紅包，該社團會長最後轉向支持一位她口中「最大方」的候選人。

孫大千也提及，大溪的某一位民進黨前議員，在他落選之後，還落井下石在臉書上嘲諷，「孫大千之所以落選，就是因為太小氣」。孫大千感慨表示，選民有沒有想過，立法委員的收入有限，大方慷慨的立法委員，要如何把錢賺回來？他感謝檢調單位的鍥而不捨，讓許多沒有向惡質選風屈服的政治人物相信，長久以來的堅持是值得的。

(中時新聞網)