紅襪左投羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)2日宣告退出本季，他先前罹患新冠肺炎痊癒，但病毒引發心肌炎，儘管不算嚴重，他今年已不適合再比賽。羅瑞格茲是非常厲害的投手，去年19勝6敗、3.81自責分率儼然是球隊新王牌。

開季前先發投手賽爾(Chris Sale)因為韌帶重建手術確定報銷，他空下的開幕戰先發位置本來要給羅瑞格茲，結果羅瑞格茲也生病，最後是艾沃迪(Nathan Eovaldi)接手開幕戰。

雖然很多球員感染新冠肺炎也像沒事一樣，羅瑞格茲卻非常慘，他7月19日開始出現症狀，「我感覺自己像百歲老人，我的身體極度疲倦，頭痛、反胃。」他幾乎遭遇新冠肺炎的全部症狀，形容是畢生最痛苦的疾病，妻子也被傳染。

想不到痊癒之後，羅瑞格茲又被病毒引發心臟肌肉發炎，「心臟是身體最重要的部分，我得知診斷結果之後有些害怕。現在我比較理解這個病了，但還是很可怕。」雖然他想回來投球，但醫生本周末觀察後要求他繼續休養。

(中時新聞網)