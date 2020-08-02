Joel Embiid and Shake Milton exchanging words during the timeout 👀



(via @NBCSPhilly)pic.twitter.com/sTDo6MIisV — Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020

復賽前夕還在高喊團結的七六人明星中鋒恩比德，沒想到率先又搞內訌的人也是他！恩比德2日與溜馬打完首節，竟然找上自己隊友米爾頓大罵，米爾頓也不甘示弱回嗆，也讓七六人板凳席氣氛相當緊繃，七六人最後以121比127不敵溜馬。

或許是不滿擔任先發控衛的米爾頓首節得分掛零表現，首節9分、7籃板的恩比德，一邊走回七六人板凳席，一邊轉頭怒罵米爾頓，讓米爾頓馬上回嗆，幸好一旁隊友趕緊拉開米爾頓，才沒讓衝突繼續擴大，但這是球隊一哥該有行為嗎？

可想而知接下來七六人打球氣氛有多尷尬，復賽後的首戰吞敗仗並不意外，恩比德拿下41分、21籃板、4助攻、1抄截與3火鍋的全能數據，再次證明一人球隊無法贏球，更何況他還搞內訌，托必亞斯哈里斯也拿27分，班西蒙斯19分。

除了抓住對方內訌劣勢，溜馬贏球更靠華倫的個人瘋狂外線火力，他全場投29中20，含三分球投12中9，攻下生涯新高53分，其中包括最後9.6秒穩住勝局的三分球，賽前才決定出賽的歐拉迪波，先發打了32分鐘，貢獻15分、7籃板。

(中時 )