位於宜蘭縣員山鄉的員山國中，校園左倚內員山，右瞰宜蘭河，風景優美遠近馳名，不過或許很少人知道，員山國中的女籃隊，卻面臨著資源與資金都稀缺的窘境。員山國中女籃隊教練林韋宏表示，女籃隊成立14年，最特別的是其中的孩子，家裡的狀況都不好，「以今年度來說，包括剛畢業的應屆畢業生，我們19個孩子中僅有3個一般生，其餘的都是單親、原住民與中低收受入戶的孩子，其中14個孩子更是從別的縣市過來就讀，家人不在身邊，狀況真的比起一般的孩子更侷限」。

林韋宏表示，員山女籃的實力優異，在104學年度全國甲級國中女子組取得亞軍，106學年度也在全國甲級國中女子組奪下殿軍，同時員山女籃也是宜蘭縣中小學籃球錦標賽縣史國中女子組十年十連霸紀錄。儘管成績亮眼，但隊員家中不寬裕，學校也位於較偏鄉的狀況下，其實每年經費真的很有限，「因為學校沒有宿舍，孩子除了要在外租房集中住宿外，還有餐費及交通費要自行負擔，加上學校的運動團隊中也沒有一位專職的防護員，礙於經費，我們能做的真的有限」。

員山是偏鄉，比起北部學校曝光不高，經費自然就少，教練表示：「有一些孩子因為家庭關係申請不到低收證明，因為低收是要看家庭總財產的，有些孩子家裡總財產沒有低於下限，申請不到低收，但擁有財產的家人又沒有撫養她們，連一個月4000元的食宿費與交通費都繳交不出來」。因為孩子的家庭環境都不好，經費多半是靠家扶中心、與社會善心捐款為主。

員山國中的體育組組長李珮君則低調表示，女籃隊一直很努力，校園方目前在新學期前夕也擬定各式的經費方案，「狀況不好，但還算過得去」也很謝謝各界關心。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)