宜蘭縣的員山國中女籃隊，實力堅強，大小獎項獲獎無數，不僅球技實力一流，隊員們對於課業也都不馬虎，相當爭氣。但無奈的是，女籃隊中的孩子們，家庭環境都不佳，加上學校地處偏鄉，資源也比不上城市市區的學校球隊，女籃隊中目前19位隊員中超過一半為弱勢家庭，其中更有四分之三的孩子從外縣市過來就讀，家庭環境不好，有些甚至被通報為「高風險家庭」，急需協助。

但這群女籃隊的孩子並沒有因為命運低頭，去年為了籌措比賽訓練經費，大家也都積極的想辦法，因獲選為「新南向交流球隊」，去年8月時前往新加坡與馬來西亞展開交流訓練之旅，行前為賺取比賽盤纏，球隊孩子也會到宜蘭的新月廣場外去義賣魚丸。教練指出，雖然看孩子們辛苦很捨不得，但也不乏善心民眾會慷慨解囊相助，「我們有一次就有一個好心的小姐，看孩子們在烈陽下賣魚丸，問清原因後，一次通通買了下來，大家都很開心」。

員山女籃隊員到新月廣場義賣魚丸，賺取前往新加坡與馬來西亞交流訓練的旅費。（圖／翻攝自員山女籃臉書）

員山國中女籃隊也會在端午節參加宜蘭縣龍舟錦標賽，不畏風雨堅持練習，據教練轉述，還好平時孩子的體能都有持續保持，因此每每都可以在龍舟錦標賽奪下好名次，比賽獎金也剛好可以成為訓練經費，不無小補。

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(中時新聞網)