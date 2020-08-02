員山女籃因為地處偏鄉，學校的曝光度不高，隊員們家庭環境也都各有一些狀況，因此在日常生活中，總比同年齡的孩子辛苦一點，但女籃隊隊員們儘管只是十三、十四歲的年紀，卻也相當爭氣，不但練習時努力，對於課業也沒有放鬆，讓教練林韋宏驕傲地說，這幾年員中女子籃球隊已成為台灣女籃隊界中少數年年有隊員進入北一女的國中籃球隊，至今女籃畢業生中，已經有超過10人成為北一女的學姊學妹。

教練也透露，其中有些孩子家庭狀況真的不好，其中一名隊員小玉（化名）為單親家庭，監護權為爸爸所有，但因為去年爸爸與人發生爭執並入獄服刑，所以照顧責任都由阿姨，也就是爸爸後來所交的女友負責，但目前因為阿姨無法繼續照料，每當放假，家中四個孩子時常都沒有吃飯，現在宜蘭縣社會局已介入安排後續，但每個月的住宿費與交通費仍是問題。

另有一對雙胞胎姊妹小欣與小婷（化名），皆為籃球隊的隊員，身為單親家庭長大的兩姊妹，因為媽媽住在高雄、父親在獄中，無法照料孩子的生活起居。小欣與小婷上面還有一個哥哥與一個姊姊，平常生活起居由兄姊照料，而後媽媽表示無法負擔小欣小婷兩姊妹的宿舍費與住宿費，因此目前由宜蘭家扶中心介入處理，補助部分食宿費。

教練指出，因為單親、原住民與中低收受入戶的隊員比例太高，有些孩子負擔不起的部分，也會先由他代墊車費與餐費等花銷，還好孩子們上進，也會聚在一起互相鼓勵，也讓他欣慰地說：「辛苦一點也沒關係，孩子平安健康就好！」

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(中時新聞網)