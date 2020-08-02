苗栗縣友善石虎生態給付試辦計畫，今年範圍從通霄擴大至苑裡、西湖3鄉鎮，1日頒出79萬元獎勵金，其中高齡81歲的張維金3度通報石虎闖入雞舍，協助縣府及保育團體讓石虎重返自然，堪稱是石虎保育的學習標竿。

苗栗縣府1日在縣府國際會議廳表揚32名保育有功人士，其中張維金在銅鑼盛隆村有間雞舍，飼養約30隻日本雞，他說第一次在雞舍內看到石虎還以為是很漂亮的貓，原本想留下來養，後來發現這隻貓體味太濃厚，覺得養不起只好放走，隔1周牠又回來雞舍，問了兒子才知道原來是石虎，趕緊通報保育協會。

張維金說，今年2月起發現雞越來越少，幾乎1天就少1隻，原以為是老鷹捕食，但後來覺得老鷹沒這麼會吃，才懷疑是石虎，凌晨到雞舍守候，20幾天後終於用籠子抓到石虎，但牠疑似曾受傷，再度通報協會處理，沒想到10天後又來1隻石虎，同樣通報後，現在雞舍已架起圍網。

農業處指出，今年共42戶養禽戶獲得石虎入侵通報獎勵金3000元，其中17戶拍攝到石虎，額外各獲得石虎入侵監測獎勵金1萬元；3名農友的農地成功拍到石虎各獲1萬元；通霄鎮福龍、楓樹社區拍到石虎及棲地巡守各獲得14萬5000元獎勵金；通灣、福源社區因棲地巡守獲得4萬元獎勵金。

農業處強調，領取獎勵金不會讓申請的土地被畫入野生動物保護區，今年還有名額，分別為農地32戶、養禽戶55戶、社區12隊，呼籲鄉親把握機會。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)