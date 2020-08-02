雲林縣北港鎮萬有紙廠日前拆除煤倉時煙塵飄散與嚴重震動，造成附近居民身體不適、住家受損，經民眾陳情，拆除工作已暫停，1日雲林縣政府建設處強調會依規定開罰、加強監督拆除工作，同時協助居民申請受災賠償，確保民眾權益。

雲林縣北港鎮萬有紙廠因重新開發拆除舊廠房，去年委託拆除公司拆除紙廠內1座大型煤倉，巨大震動導致附近民宅龜裂，遭雲林縣政府勒令停工，半傾斜的煤倉有如「比薩斜塔」，居民要求做好完善的配套措施才能再次動工。

上個月31日拆除公司復工完成煤倉拆除作業，但強烈的震動再次造成民宅受損，過程中煙塵飄散，也導致部分居民身體不適，縣政府建設處接獲檢舉立即要求停工，現場的鋼筋水泥碎片若要運走，必須做好防塵、防震等措施才能動工。

縣議員蔡孟真服務處祕書蔡欣耘表示，去年拆除煤倉時，服務處即接獲民眾陳情房屋受損，目前共有22戶受災戶，上個月底的拆除工程，再度造成房屋受損，居民已拍照錄影存證，準備向施工單位求償。

受災居民指出，萬有紙廠曾是雲林縣重要企業，後因經營不善宣告破產，由資產管理公司接手開發，計畫打造全新工業區，還沒招商就一再引發民怨，實在令人忍無可忍。

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(中時新聞網)