美國前國防部長蓋茨（Robert Gates）指出，美中競爭結果更多取決於美國，而不是中國大陸。他擔心，大陸在前進，而美國在停滯，政治癱瘓，問題難解。他說，如果大陸勝出，那將是由於美國所發生的事情，而不是因為大陸發生的事情。

根據《中評網》報導，蓋茨是日前參加美國智庫外交關係委員會（CFR）舉行的線上對話，與CFR主席哈斯討論美國外交政策時做這番說明的。

蓋茨認為問題在於大陸正在前進，而美國卻不是。最近的一個例子，美國最糟糕的侮辱就是處理新冠疫情而言，美國是無能的。所以他的擔心是，如果大陸會勝出，那將是由於美國所發生的事情，而不是因為大陸發生的任何事情。

蓋茨也在《外交事務》雜誌發表的題為「美國外交政策過度軍事化」的文章中，闡述美國必須恢復全方位的實力，他認為，川普決定獨自應對新冠大流行，這是美國全球領導力減弱的最新表現。

蓋茨強調，加強美國外交政策的非軍事工具將促進美國的國家利益，並創造新的、成本效益更高、風險更小的方式，來行使美國在國際上的領導地位。

(中時新聞網)