台中市一名76歲的盧姓婦人，日前走進警察局第六分局西屯派出所，向警方表示，清晨時散步至西屯路上的市場逛街，卻不小心迷路，不知道如何回家，員警依阿嬤持續說出軍營、教會、停車場、消防隊等關鍵字，在路上繞10幾分鐘，終於找到她位在西屯區的家。

警察局第六分局西屯派出所警員劉欣威、實習生曾彙宇日前在所服勤時，盧姓婦人走進派出所，向警方說，散步至西屯路的市場逛街，但不知道如何回家，趕快到派出所求助。

雖然盧姓阿嬤有攜帶證件，但是她的戶籍地址不在台中市，也不記得現居地的地址，只記得家裡附近有一間廟宇，熱心的員警便駕駛警用巡邏車載她到轄內廟宇周遭繞繞，協助找尋回家的路。

幸好她又說出軍營、停車場、消防隊等關鍵字，繞了10幾分鐘後，終於找到阿嬤的家；盧姓阿嬤向警方說，母親以前都住在基隆，最近幾年才回來台中住，這次獨自出門，又沒有攜帶手機，家人很焦急，幸好有熱心的警方協助，才能讓母親平安返家。

警方呼籲，民眾家中長輩如有失智情形者，應避免其獨自出門，並可以在身上衣物繡上長輩姓名及家屬聯繫方式，或配帶可以識別身分之飾品，以防走失時能迅速聯繫到家屬。

(中時 )