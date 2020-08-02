比利時工程師（案469）昨天(8/1)在台確診新冠肺炎，疫情指揮中心指出，該男3月在比利時就醫時有嗅味覺喪失，不排除是來台前就已染病。國內有醫師說該案例就是本土感染。而小兒感染專科主任謝宗學則認為，比利時工程師可能是在近期第二次感染新冠肺炎，導致免疫反應被病毒再次激發，長期抗體才會強烈陽性反應。

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」指出，這位比利時個案若真的3月就染病，現在已經超過四個月，還能驗出核酸片段，在醫學上的機率極低，但當時他有短暫嗅覺喪失的確可能是新冠肺炎症狀，「我的想法是比利時個案在3月感染後身體已經出現抗體，在之後某一個較接近現在的時間點再被感染一次新冠肺炎，導致免疫反應被病毒再次激發，所以長期抗體Ig G呈現更強烈的陽性反應，也因為高濃度抗體保護，第二次感染沒有出現任何症狀，但核酸驗得出弱陽性。」

但謝宗學也說，這只是他對最新疫調資訊的想法，目前資訊有限無法斷定不是本土感染，最後的結論還是要等疫情指揮中心完整疫調和接觸者的檢驗結果決定。

(中時新聞網)