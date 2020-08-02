高雄市長補選民進黨候選人陳其邁（右）今到市場掃街，與民眾大玩自拍。（柯宗緯攝）

高雄市長補選民進黨候選人陳其邁（右）今到市場掃街，緊握每一雙手，爭取支持。（柯宗緯攝）

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁昨在政見會上，拋出蘭姆酒產業，有信心兩年內完成立法，帶來每年500億元產值。對此，民進黨候選人陳其邁今（2）日早上到金獅湖鼎金市場掃街時，接受媒體聯訪狠酸對手，上次是mojito，這次是蘭姆酒，搞不太清楚，他也一頭霧水，請李多說明白。

李眉蓁昨提出，高雄城市轉型，可發展蘭姆酒產業，她指出，全球烈酒市場消費達新台幣12兆，產值直追半導體產業。蘭姆酒原料是甘蔗，高雄有優質甘蔗的土地和技術，若能占有全球10％的蘭姆酒市場，每年就有約500億的收入。當選後，會在2年內完成「蘭姆酒產業」政策制定和立法工作，為高雄經濟注入活水。

「我無法理解她所提的一些政策」。陳其邁則認為，政策必須要可行，候選人要知道整個國際政治、經濟局勢要採取什麼策略，高雄本身優缺點，要發展適合未來能夠經濟轉型、策略性重要產業，像是高科技、5G、人工智慧應用、新創、觀光、會展、郵輪等，提供更多優質工作機會，這是城市「轉骨」關鍵的議題。

陳其邁強調，選戰剩不到2周要投票，希望李眉蓁把政見多作闡述，否則提了一個產業，說產值有幾百億，怎麼做？可不可行？要交代清楚。「我搞不太清楚，我是喜歡喝檸檬汁啦！」搞不太清楚李眉蓁說的，簡直一頭霧水。

針對李眉蓁陣營今大動作找黨籍多名立委助陣，陳其邁直說，自己今天是掃菜市場接地氣跟人民接觸，候選人很多事情要親力而為，與市民拜訪，而市民的困難、期待，都要幫忙努力達成，雖然方法比較辛苦勞累，但是我們要做的事情，也是候選人的基本功。

(中時 )