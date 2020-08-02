國民黨新北市市長侯友宜1日晚間南下高雄輔選黨籍市長候選人李眉蓁，侯友宜私下傳授勝選秘訣讓李眉蓁揪感心。香港媒體《中評社》觀察到，現場媒體大陣仗，不難看出侯友宜現今在國民黨黨內的地位。

侯友宜大方站台，新北市議會議長蔣根煌也率12名藍營議員也南下高雄輔選，此外藍委葉毓蘭、謝依鳳、廖婉汝、魯明哲、吳宜玎等人也現身力挺，讓李眉蓁倍感窩心。

1日晚間這場輔選記者會在李眉蓁競選總部召開，新北市長侯友宜與黨秘書長李乾龍、新北市議會議長蔣根煌、新任高雄市議會議長曾麗燕陪同李眉蓁亮相，炒熱選情氣氛。

根據《中評社》報導，侯友宜展現鐵漢柔情，一開場先以閩南語口吻拉鄉親距離，更感謝高雄鄉親好友說，在這次選舉中，不管給李眉蓁支持、批評或者滿滿意見，他都在這邊代表李眉蓁深深項高雄市民說「勞力、感謝」。侯說完變彎腰90度鞠躬，讓人見識到漢子接地氣、柔軟身段的一面。

侯友宜說，李眉蓁勇敢站出來，大家要給她溫暖、要給她相挺，選舉過程人生難免遇到坎坷，沒有人不會犯錯，做錯事坦然面對、誠心誠意、虛心接受大家批評跟指教，這是人生過程的考驗。今天出來選舉要勇敢承擔面對向前走，全力以赴不論輸或贏打一場美好的選戰。這就是人生。

侯說，他期望眉蓁能把高雄需要的政見，好好向市民報告要做什麼、可以做什麼，兩年內要帶來什麼願景？未來再拚連任時還可以再做什麼？這要跟高雄人講清楚。

(中時新聞網)