在1日馬刺與國王賽前演奏國歌期間，馬刺總教練帕波維奇與助教貝琪哈蒙全程站立，沒跟其他球員、教練一起下跪抗議，隨即遭到黑人球迷圍剿，認為兩人表裡不一，讓馬刺主將迪羅薩連忙出面解圍，「這跟我們願意下跪一樣，別去指責他們！」

「大家都知道帕波維奇很敢發言，至於貝琪，她也站在平權最前線，自從我成為她的粉絲，就知道她一直為了平等而戰，」迪羅薩說，「每一個人都有公開發聲的權利，你不能因為一個人沒有做其他人做的事，就把他污名化，我深信不疑。」

事實上，帕波維奇1日賽後也沒針對自己為何不肯單膝下跪作出解釋，只說自己想要保守秘密，「每一個人都有行動的自由，不管我是什麼原因不願單膝下跪，我都是按照自己想要的方式做出反應。」但他之前相當支持黑人平權抗議活動。

或許帕波維奇選擇全程站立，跟他來自美國空軍官校的軍人背景有關，就跟今天熱火中鋒萊納德並未跟著其他人一起下跪的理由一樣，「這是對於軍人的尊重，我的兩個兄弟與一些朋友都是軍人，演奏國歌必須肅立，這是對軍人的基本要求。」

(中時 )