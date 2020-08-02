現在國中小學生約1成是新住民子女，其中有些人在從小在新住民父母親的原生國成長，華語文或人際關係面臨很大困難。對此，教育部利用寒暑假辦理師資專業培訓，設置數位學習平台，建立跨國銜轉學生教學與行政長期的支持系統，協助學生的華語學習與一般課程接軌，並提升其學習自信心。

隨國人生育率持續降低，近10年來全國國中、小學生人數自97學年之262萬9415人逐年遞減至 107學年之178萬2964人，其中新住民子女學生數卻反自12萬9917人增為16萬6801人，所占比率由4.94％上升至9.36％。

不過許多就讀國中小的新住民第二代學生，因從小在新住民父母親的原生國成長，華語文聽說讀寫能力相當有限，甚或完全沒有基礎。回台後，無法融入學校銜轉課程，甚至無法與老師、同學溝通，面臨相當大的學習困境。

教育部國教署自106年起與高師大合作，利用寒暑假時間辦理「全國各縣市跨國銜轉學生教育初（進）階師資培訓」，今年暑假共邀請81位各縣市教育局處相關業務人員及教師參加。

研習聚焦於提升國中小學教師的教學專業，使能有效判別跨國銜轉學生的文化、語言、學習需求、教育背景及學科能力等綜合因素，同時更兼顧課程教學、評量、輔導、家庭暨學習經驗等，有效建立各縣市長期的教學與行政支持系統。

教育部國教署也與台師大合作建置「跨國銜轉教育學生華語數位學習平台」，平台設計可滿足不同基礎華語能力學習者聽說讀寫的學習需求。包括課文的聽與讀、字的結構、書寫與引伸詞的學習、句型練習，以及聽說讀寫的自我評量，並結合現行國小國語科教材，能讓學生的華語學習與現行的學校課程接軌。

教育部國教署表示，跨國銜轉學生是新興全球議題，也反映了台灣的教育體制與全球教育連結，代表台灣的孩子有國際流動的機會，因此為下一代創造更良好的教育環境刻不容緩。

(中時 )