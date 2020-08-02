眼看馬林魚隊陷入新冠肺炎風暴、紅雀隊也有數人確診，今（2）日與釀酒人隊的系列賽被迫喊停，釀酒人隊主力外野手肯恩（Lorenzo Cain）考量風險因素，今向球團表明不參加今年剩餘賽事，並獲得釀酒人隊同意。外野手蓋梅爾（Ben Gamel）可望取代其中外野手的位置。

肯恩在書面聲明中表示，經過與家人的仔細考慮和討論，決定退出2020年剩餘賽季。由於目前比賽充滿不確定性和未知因素，他覺得這樣對他和妻子以及三個孩子是最好的決定。他又說，「球團組織非常理解並支持我的決定，對此我深表感謝！我希望在2021年重返賽場。並祝福我優秀的隊友們一切順利，請保持安全。」

34歲的肯恩有三個兒子，他第1個決定退賽的釀酒人球員，他曾獲選金手套獎，平時鎮守中外野。釀酒人隊球團總經理史騰斯發表聲明表示，完全尊重肯恩的決定，「會想念他在球場上的表現，以及他在球員球隊休息室內的領導能力。」

像肯恩這樣自行決定不參賽的球員會被列入限制名單，以釋放40人名單中的名額，並且不予支薪。這與「選擇退出」的球員不同，後者被認為與有高風險，仍可獲得按比例分配的薪水。

(中時 )