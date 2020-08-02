美國印第安納州葛林斐德中央中學7月30日讓師生重返學校上課，開學第一天幾小時後就傳出有學生新冠病毒檢測呈現陽性，迫使校方緊急祭出隔離措施。

美國部分學區近期相繼打開大門讓師生返校上課，不過現在傳出，有中學開學第一天就傳出學生感染新冠肺炎，迫使校方在開學幾小時就祭出隔離措施。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國印第安納州（Indiana）葛林斐德中央中學（Greenfield Central Junior High School）7月30日讓師生重返學校上課，開學第一天幾小時後就傳出有學生新冠病毒檢測呈現陽性。

當地衛生官員指出，該名學生是在回學校前幾天進行病毒檢測，當天下午檢測結果出爐後，當局立刻通知學生家長以及有關單位。

據了解，該名染疫學生當天曾在學校走廊上穿梭、並且出席不同教室的課程。學校在接獲通知後已立即要求學生以及所有相關接觸者隔離14天。目前尚不清楚染疫學生是否感染了其他人。

主管印第安納州葛林斐德中央地區學校的教育局長歐林（Harold Olin）表示，當局早就預期今年秋天學校可能會出現確診病例，只是沒有想到開學第一天就發生這種事。

儘管學校重新開放才幾小時就傳出確診消息，當地學區仍不改開學計畫，只是因應情況啟動病毒檢測方案，所有密切接觸者必須隔離14天才能重回學校，確診者必須隔離10天，並且在出現症狀的72小時後才能回到學校。

除了葛林斐德中央中學，印第安納州印第安納波利斯市（Indianapolis）的雅芳高中（Avon High School）一名教職人員也傳出確診新冠，所幸該名職員近期並未到校，因此校方不需要對相關人員祭出隔離措施。

不過美國學校復學後傳出確診並非單一事件，美國有線電視新聞網（CNN）報導，密西西比州科林斯高中（Corinth High school）在開學一周後，一名學生也傳出新冠病毒檢測結果為陽性，該名學生及相關接觸人員已被要求在家隔離。

《紐約時報》指出，隨著部分學區堅持讓學校重新開放，校方也得做好師生面臨隔離或是學校重新關閉的準備，不過學校是否關閉，各地區有各自的規定，以紐約市為例，一個班級若有1至2人確診，全班必須停課、隔離14天，若一個學校不同班級有2名以上師生染疫，學校必須關閉至少14天進行調查；加州則是2周內全校有超過5%的師生染疫後才須關閉。

(中時新聞網)