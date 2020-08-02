據港媒報導指出，大陸核酸檢測醫療隊的先遣隊在今日赴港，協助香港新冠病毒核酸檢測工作。同時，大陸國家衞健委已組建「方艙醫院支援隊」，為位於香港的亞洲國際博覽館改建作方艙醫院提供技術支持。武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛證實，「核酸檢測支援隊」已出發赴港，他們的香港通行證簽證時間為期1個月，而方艙醫院支援隊的簽證則為半年。

據悉，方艙醫院支援隊的6名成員，由武漢大學人民醫院接管武昌方艙醫院的核心成員組成，其中包含武漢大學人民醫院副院長、武昌方艙醫院院長萬軍，武昌方艙醫院副院長、武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛等人，以及兩名建築設計專家。

而香港疫情也未達最高峰，據香港屯門醫院以及伊利沙伯醫院發言人在昨日晚間公布的消息，分別各有一名因新冠肺炎死亡案例，加上昨日稍早的5例死亡個案，總計香港在8月1日共有7人因疫死亡，是疫情爆發以來的最高紀錄，截至昨日，死亡人數已達33人。

(中時 )