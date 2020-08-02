台灣高鐵公司今日表示，晚間6時10分，自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務周日由台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，歡迎旅客多加利用。

高鐵說，旅客若欲搭乘加開全車自由座班次之商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

8月2日加班車資訊如下：

北上8824車次18：10自左營站發車，20：35抵達南港站。

(中時 )