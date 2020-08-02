今北返人潮多 高鐵加開1全自由座列車 10:512020/08/02 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司今日表示，晚間6時10分，自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務周日由台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，歡迎旅客多加利用。 高鐵說，旅客若欲搭乘加開全車自由座班次之商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。 8月2日加班車資訊如下： 北上8824車次18：10自左營站發車，20：35抵達南港站。 (中時 ) #自由 #高鐵 #旅客 #商務 #班次 也許您會感興趣 生活熱門新聞 彰化認了 染疫工程師愛上健身房、酒吧 匡列371名接觸者 - 生活 「哈格比」來勢洶洶有機會放颱風假？專家回應了 - 生活 12生肖智商排行榜出爐！老鼠只排第2 屬狗容易被騙 - 生活 外籍工程師染疫卻無症狀怎抓的？指揮中心曝關鍵 - 生活 第2波來了？工程師確診走遍天下 急診醫：一堆人急跑藥局買口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。