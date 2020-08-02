台中市府2日公布經濟部統計資料，今年第二季台中市在公司登記家數成長數、公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等5項指標於六都中排名第一。經發局表示，疫情解封，台中購物節提升供需與消費買氣，帶動新設公司行號及創業意願，間接創造就業機會，增加經濟發展動能。

經發局表示，各項指標持續向上攀升，多數企業逐漸擺脫疫情陰霾，看好台中投資環境及消費市場，市府將持續打造完善投資環境，吸引更多企業佈局、投資台中。

經發局長張峯源說，今年第一季經濟指標中公司行號相關統計資料有四項排名六都第一，挺過疫情最嚴重的三、四月，在市府鞏固防疫工作及投資人看好台中長期發展潛力之下，第二季維持原有四項指標第一外，再新增3367家公司登記，成長數為六都第一，整體工商發展相當活絡。

中央「投資台灣三大方案」，台中122件占全國21.14％，投資金額達1815億元，民間投資也有4830億元，投資持續增加的因素加持下，為台中創造許多就業機會與創業契機，台中市無論在公司行號相關統計指標數據或實際投資情況，都具備十足發展潛力。

經發局分析經濟指標優異表現原因，除既有產業及投資環境優勢、人口持續成長創造消費市場、企業投資增加外，台中市在疫情嚴峻時期，市府團隊隨即應變，宣布2020年台中購物節不僅不停辦，創新改線上線下雙軌並行準時起跑。

加上推出優惠又豐富的抽獎模式奏效，成功吸引消費者目光，為面臨疫情衝擊的民生消費市場注入強心針，讓企業及公司行號勇於持續經營，甚至加碼投資。

經發局強調，在中央推行的三倍券、國旅補助、藝Fun券、農遊券、動滋券等振興方案推波助瀾，台中購物節APP登錄金額不到一個月已突破25億元。

(中時 )