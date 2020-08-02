高雄市長補選選戰正熱，新北市長侯友宜1日南下為國民黨籍李眉蓁站台，侯友宜2日出席淡水市政活動，媒體詢問，李眉蓁哪裡還有需要再加強的地方？侯友宜回應，李眉蓁年紀輕，沒經歷過大選。

侯友宜表示，李眉蓁畢竟沒經歷過大選，尤其年紀又比較輕，整個考驗上必須要比別人承擔更多，但只要承擔、用不氣餒態度就可以面對艱鉅的選戰，相信只要努力，一定很有機會可以為高雄市民來服務。

(中時 )