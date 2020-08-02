染疫外籍工程師趴趴走 宜蘭未匡列接觸者 10:532020/08/02 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外籍染疫工程師曾到宜蘭旅遊，但宜蘭縣政府衛生局表示，疾管署並未匡列宜蘭縣接觸者須居家隔離，但宜蘭縣防疫層級拉高，今天縣府的父親節表揚活動，與會者紛紛戴起口罩防疫。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比利時籍工程師確診為嚴重特殊傳染性肺炎，由於該工程師曾在宜蘭等地旅遊，引起地方關注，今天（2日）宜蘭縣衛生局表示，該個案在7月19日、26日與友人自行開車到宜蘭遊玩，衛生局已掌握地點、疫調、環境消毒，因該案所到地區均為同一區域且以戶外為主，疾管署並未匡列宜蘭縣接觸者須居家隔離。 宜蘭縣衛生局表示，接觸者僅短暫和該個案接觸，且目前健康狀況無異常，衛生局將列冊密切追蹤及持續監測接觸者健康。 (中時 ) #比利時工程師 #染疫 #新冠肺炎 #宜蘭 也許您會感興趣 生活熱門新聞 彰化認了 染疫工程師愛上健身房、酒吧 匡列371名接觸者 - 生活 「哈格比」來勢洶洶有機會放颱風假？專家回應了 - 生活 12生肖智商排行榜出爐！老鼠只排第2 屬狗容易被騙 - 生活 外籍工程師染疫卻無症狀怎抓的？指揮中心曝關鍵 - 生活 哈格比颱風威脅東北部海面！周一、二防強風豪雨 2地區雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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