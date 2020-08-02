比利時籍工程師確診為嚴重特殊傳染性肺炎，由於該工程師曾在宜蘭等地旅遊，引起地方關注，今天（2日）宜蘭縣衛生局表示，該個案在7月19日、26日與友人自行開車到宜蘭遊玩，衛生局已掌握地點、疫調、環境消毒，因該案所到地區均為同一區域且以戶外為主，疾管署並未匡列宜蘭縣接觸者須居家隔離。

宜蘭縣衛生局表示，接觸者僅短暫和該個案接觸，且目前健康狀況無異常，衛生局將列冊密切追蹤及持續監測接觸者健康。

(中時 )