美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres），以暖心親民形象深受粉絲喜愛，未料日前接連爆出負面消息，更被30多名員工控訴是雙面人，雖然她已寫信道歉，卻仍止不住風波越演越烈，現傳出她主動請辭主持長達17年的《艾倫秀》，卻遭員工指控，她想卸責的暗黑內幕。

艾倫狄珍妮一直給人正面陽光形象，未料卻爆出根本是「雙面人」，私下待人冷漠，還在沒通知員工情況下，把因疫情在家錄製的《艾倫秀》外派給其他製作公司，讓30多名員工放無薪假，和鏡頭前的溫暖形象不符，高層更因此介入調查，她雖然親自寫信向工作人員道歉，卻無法止血。

據外媒《每日郵報》報導，傳出艾倫狄珍妮已向製作公司與華納表示「受夠了」，希望離開主持長達17年的《艾倫秀》，藉此平息風波，不過卻有一名員工指控，她疑似想將責任全推給執行製作，「真相就是她對此一清二楚，艾倫才是最終該被究責的人」，員工更指艾倫狄珍妮才是打造出惡毒文化和允許這現象的人。

艾倫狄珍妮不僅遭員工爆料《艾倫秀》工作環境惡劣，高層更被指控種族歧視、霸凌，而她也對製作人性騷員工視而不見，如今負面評論越來越多，節目去留岌岌可危。

(中時新聞網)