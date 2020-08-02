（11:10更新，補充比賽結果）儘管2020東京奧運因為新冠肺炎疫情延後到2021年，教育部體育署和國家運動訓練中心為了讓選手可以有個機會，測試一下訓練成果，今天的羽球女單，安排了世界球后戴資穎和合作金庫銀行男隊友林家翾來場別開生面的對抗，經過3局較量，小戴21比19、18比21、21比11勝出。

由於戴資穎在國內女單男友旗鼓相當的對手，因此模擬賽安排了男子選手跟她較量，今天先由身高比較接近的林家翾與球后過招，由於性別上的差異，每局林家翾會讓8分，從「-8」分開始，第1局林家翾先打出9比2攻勢，不過小戴也很快進入狀況，逐漸追上分數，兩人幾次平手，也互換過領先，小戴在18比19落後後，連下3分鎖定第1局。

第2局林家翾繼續從「-8」開始努力，經過首局熱機，戴資穎更進入比賽狀況，曾7比2領先，其中一分林家翾打到球拍線斷，該分結束後再換球拍，也努力追平比數，隨以21比18將比賽逼進第3局。

由於前兩局都是從讓8分開始追，林家翾體力上也消耗不少，第3局曾12分落後，握有大幅領先的戴資穎持續穩穩作戰，雖然林家翾努力加速，最終還是吞下敗仗。

(中時 )