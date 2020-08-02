南港輪胎新竹新豐廠昨深夜11時30分左右發生大火，火焰從6層樓高倉庫頂樓竄出，衝入天際，景象相當駭人。更驚悚的是，有網友發現，夜空的煙霧中，彷彿可見一張人臉，並將照片分享到臉書社團《靈異公社》。不過其他社員卻吐槽：「靈異公社都不靈異了」、「這像極了愛情」。

南港輪胎新豐廠1日深夜11時30分左右傳出大火，火勢猛烈，附近民眾也紛紛拍下影片、照片傳上網。有網友轉貼火災照片到臉書社團《靈異公社》，並表示：「新竹新豐南港輪胎廠，火燒廠房，這惡火，有人臉」。

從該網友分享的照片中，確實可看見煙霧形成一個彷彿人類側臉的模樣，不過許多《靈異公社》社員卻吐槽：「我OK你先暈」、「別想太多了 這只是空汙而已」、「想像力太豐富了吧!」、「靈異公社都不靈異了」、「輪胎？可能是米其林寶寶？」、「最近怎麼一堆腦子有洞的貼文，這邊是靈異公社不是搞怪公社餒」。

(中時新聞網)