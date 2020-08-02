桃園市長鄭文燦今天表示，前總統李登輝堅持台灣主體性，深刻影響到台灣民主發展的軌道。對前總統馬英九表示，李任內為「一中各表」的「九二共識」奠定基礎，鄭文燦則認為，此時用片段資訊扭曲李登輝的意志是「不恰當也是不厚道的」。

前總統李登輝辭世，鄭文燦今天赴台北賓館悼念李登輝，並寫下「李前總統，照亮台灣，守護民主」的字條，隨後接受媒體訪問時表示，在野百合學運時代，李是學生對話的主要對象，當時他承諾打開台灣民主化的大門，讓台灣走上民主化的道路。

他說，從92年國會全面改選、96年總統全面直選，李登輝是台灣從威權走向民主化過程非常關鍵的角色，尤其是他堅持台灣主體性的價值，深刻影響到台灣民主發展的軌道，「李登輝總統不只是活在台灣人民心中，他所做的一切也會寫在歷史上」。

對日本僑界串連將桃園機場改名「李登輝機場」，他說，謝謝日本僑界建議，桃園國際機場是經過改名之後的名稱，回復桃園原來的地名，機場命名主要彰顯我們城市和國家識別，桃園國際機場是很好的名稱，但「所有的建議我們都會一起來討論」。

對前總統馬英九在臉書發文指出，1992年8月1日，李登輝在總統府主持國統會，通過《關於「一個中國」的涵義》決議，也就是「海峽兩岸均堅持『一個中國』之原則，但雙方所賦與的涵義有所不同」，為同年11月16日兩岸海基會與海協會達成「一中各表」的「九二共識」，奠定基礎。

鄭文燦表示，李前總統走過民主化很困難的階段，他對北京政府所宣稱的一中政策保持距離，也知道台灣民主化的動力是來自於台灣的認同。在這個時刻用片段資訊扭曲李登輝的意志是「不恰當也是不厚道的」，李留給我們政治上的資產，就是為了讓這個國家土地要更團結，大家彼此珍惜，這是很要緊的。

新任監察院長陳菊則表示，她跟李前總統認識的很早，讓她最感動的一件事是，李在九十高齡時，知道高雄小林村滅村事件，當時他健康不是這麼好，但牽掛小林村滅村的嚴重災害，事隔多年後，還自己帶著幕僚到小林村。

陳菊表示，小林村是非常遠的地方，李到當地看到當時高雄市政府做的紀念公園，以及在滅村家戶門牌種上一棵樹，李登輝非常感動也非常高興，小林村對台灣社會是非常震撼的災難，事隔多年，李心中仍牽掛，一定要到那個地方要跟滅村罹難人民去致敬，讓她印象非常 深刻。

陳菊透露，近幾年，在李登輝生日前夕，蔡英文總統都會準備雞湯，她也會陪同前往，最近這幾次可以感覺李的身體愈來愈衰弱，很多內心想表達的話，但不一定能說明清楚，「非常感念他」。

(中時 )