Kawhi wasn't having it 😂 pic.twitter.com/GfHs2QDvhf — Bleacher Report (@BleacherReport) August 2, 2020

由於2日快艇與鵜鶘之戰很快就無懸念，快艇眾家主力末節都坐在板凳席有說有笑，馬可斯莫里斯不禁想對「可愛」里歐納德搞怪，接連兩次在里歐納德的頭上比出勝利手勢，卻被里歐納德當場回頭抓包，但更經典的是，里歐納德始終面無表情！

向來很少露出笑容的里歐納德，曾被昔日恩師馬刺總教練帕波維奇戲稱是不懂怎麼笑的男人，沒想到就連被隊友開玩笑也不例外，畢竟當時打到比賽尾聲，快艇早已提前宣告勝利到手，馬可斯莫里斯的這種玩笑無傷大雅，卻似乎找錯對象。

因為馬可斯莫里斯第1次把手放到里歐納德頭上比起勝利手勢，里歐納德根本全無反應，眼見自己的玩笑慘遭無視，莫里斯才會馬上又放1次，沒料到這次里歐納德突然轉頭瞪他，讓莫里斯馬上把手放下，里歐納德卻是低頭繼續陷入沉思。

只是里歐納德未免太過嚴肅了點，或許是他認為比賽還在進行當中，馬可斯莫里斯不該做出這種幼稚舉動，所以才用怒瞪的方式解決，期望莫里斯適可而止，但里歐納德連這種玩笑都開不起，也就可以稍微看出他到底是多麼認真的球員了！

(中時 )