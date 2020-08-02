時代力量黨主席、前立委徐永明捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受業者賄絡，時力決策會昨晚決議，即刻起停止徐永明職務，推選立委邱顯智為代理主席。菜農林佳新提及，徐永明曾批評前高雄市長韓國瑜「禁不起誘惑的豬八戒」等言論，如今看來格外諷刺，網友也諷刺「怎麼看都像說他自己」。

林佳新在臉書表示，徐永明曾批評韓國瑜「韓國瑜把選舉當生意，沒有道德也是台灣政壇之恥」、「政治撈仔」、「禁不起誘惑的豬八戒」、「失信於民，墮落的速度非常人所能比」。然而，如今徐永明涉嫌收賄，這些徐永明曾批評韓國瑜的話，如今看來格外諷刺。

前高雄市長韓國瑜去年鬆口有意投入國民黨總統初選時，徐曾籲韓不要這麼厚顏無恥，確定要選總統就先辭職市長，同時將2000多萬的選舉補助款吐出來，「韓國瑜把選舉當生意，沒有道德也是台灣政壇之恥」。此外，徐也曾批韓領選舉補助款又領薪水，還不把市政做好，這種缺德事只有「政治撈仔」做得到。

此外，當韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大位時，徐永明批，如果韓國瑜真如韓粉所言獲得900多萬票，等於一年時間，市長、總統選票補助款等至少3億元入袋。徐永明轟韓是禁不起誘惑的政壇豬八戒。韓和國民黨「五人小組」會面談論總統初選辦法，徐永明更痛批韓「今日韓國瑜否定昨日韓國瑜，失信於民的墮落速度非常人所能比」。

如今徐永明涉嫌收賄遭聲押，這些曾批韓的言論被翻出，成為網友諷刺話題。網友紛紛表示「這是在說他自己」、「怎麼看都像說他自己」、「時代力量，你們的政黨連帶處罰呢？拿出來看看」、「泡沫化開端」、「當官貪污司空見慣，現在連民代也貪污」、「時代的表現像極了愛情」、「這迴向太快了」。

(中時新聞網)