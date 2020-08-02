香港連續11日新冠肺炎確診新增數破百。設於亞博館的港版「方艙醫院」昨啟用並接收首批患者，設有500張病床而方艙醫院支援隊的可在港停留時間為半年。

大陸國家衛健委應港府要求，組建「內地核酸檢測支援隊」和「內地方艙醫院支援隊」，赴港協助實驗室工作和改裝香港亞洲國際博覽館做治療設施。

其中「內地方艙醫院支援隊」由曾經爆發新型冠狀病毒疫情的湖北省武漢市，派出6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家，協助為亞博改建提供設計、營運和管理經驗的技術支持。

6名成員均是武昌方艙醫院的核心成員，包括武漢大學人民醫院副院長、武昌方艙醫院院長萬軍；武昌方艙醫院副院長、武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛；武漢大學人民醫院的醫院感染預防與控制辦公室主任成于珈；武漢大學人民醫院護理部副主任劉春英，以及兩名分別來自中南建築設計院股份有限公司和武漢中信建築設計總院有限公司的專家。

馬永剛表示，由廣東醫療隊組成的「內地核酸檢測支援隊」，香港通行證簽注停留時間為一個月，而方艙醫院支援隊的可在港停留時間為半年。

武漢大學人民醫院接管的武昌方艙醫院，是武漢市第一間收治輕微病徵新冠肺炎患者、最後一間休艙的方艙醫院，啟用的35天內累計收治1124人。

(旺報 )