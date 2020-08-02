香港疫情不斷升溫，為緩解醫療系統壓力，港府在亞洲國際博覽館社區的搭建的臨時治療設施在1日啟用，該臨時醫院可容納大約500多張病床。香港亞洲國際博覽館社區的臨時醫院預計將收治18歲至60歲的患者，從而將公立醫院有限的病房盡量供給60歲以上或嚴重慢性病患者使用。

為保障醫療能力，亞博館社區治臨時醫院將有醫生和護士全天候輪班，並提供肺部X光拍片、抽血檢查等檢測服務，以確保病人能得到切實照顧。目前，香港醫院管理局已著手研究改建亞博館2號展館，以提供更多床位，同時通過加強抗體測試了解病人狀況，加快病人流轉。

目前，香港在院住院治療的患者大約1200人，這數字達到了香港公立醫院的床位負荷極限。此外，大約還有500張病床在二線醫院，病人病情趨緩後會被轉送到這些醫院。港府亦表示，如果有需要，香港特區政府將繼續改建場館，以增加床位供給。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，香港當前疫情的防控速度要想跟上並戰勝新冠病毒傳播速度，必須要擴大檢測、隔離感染者以及嚴格保持社交距離。

(中時 )