驚魂！男子高架自撞後 竟從5米橋上自行跳落新莊副都心捷運站 (翻攝照片／戴上容新北傳真）

年約40歲男子2日上午駕車行駛於台一線高架，不明原因自撞護欄，車禍後自己從5公尺高架跳到新莊副都心捷運站上方，導致右腿骨折，消防人員到場後，利用雲梯車搶救男子送往台北醫院救治，警方表示詳細事發原因仍待釐清。

(中時 )