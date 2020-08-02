檢調偵辦立法委員集體貪瀆案，1日下午以涉犯行收賄重罪、有逃亡及勾串共犯、證人或滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見前太流負責人李恆隆、現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委、時力黨主席徐永明共10人，但因聲請羈押人數多，加上相關被聲押被告仍透過律師閱卷，開卷進度緩慢，台北地院預估今天下午2時以後才會開庭，研判裁定結果可能要至深夜或明天凌晨出爐。

截自今天上午為止，10名被聲押被告，僅立委陳超明的律師尚未到北院閱卷之外，其餘9人的律師均已到北院閱卷。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆、統領百貨總經理翁華利涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟和前立委陳唐山、徐永明數十萬至2000萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；立委趙正宇則涉嫌收賄至少920萬，護航殯葬業者施壓變更地目。

北檢7月底動員7名主任檢察官、27名檢察官及230名調查官、檢察事務官搜索65個處所，約談63人，其中涉嫌行、收賄立委、立委助理及白手套公司職員、法律事務所助理共22人、涉洩密1人，23人經移送北檢複訊後，涉及行賄罪的5位前後任立委及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏，及行賄罪的太流公司前負責人李恆隆、白手套郭克銘都被聲押禁見。

12位獲交保被告，包括涉嫌行賄的統領百貨總經理翁華利、展雲公司負責人鍾克信、寶塚公司負責人陳明瀚、李恆隆胞姊太流公司帳房李秀峰等，分以5萬到100萬交保。另1名立委助理劉家瑜唯一獲無保請回。

據悉，由於現任、卸任立委，複訊時都否認犯罪，對檢方提示事證都有一番辯詞，不過，對細節無法交代。李恆隆更以被害人自居，否認行賄相關立委，檢方比對數人供詞，發現其中不少差異，認為徐永明等10人涉犯重罪，有逃亡、串證之虞，向北院聲押禁見，創下檢方聲押現任立委史上最多一次。

(中時 )