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Meet our sweet boy, Beckham Aaron Trout 🖤 July 30, 2020 • 5:10pm • 7lb 10oz • 20.75in pic.twitter.com/yn2wqndT1U — Mike Trout (@MikeTrout) August 1, 2020

天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)結束3天的陪產假準備歸陣了，他的妻子潔西卡(Jessica Trout)美國時間7月30日產下兩人的長子，命名為貝克漢艾倫卓奧特(Beckham Aaron Trout)。艾倫之名是用來紀念潔西卡兩年前身故的兄弟艾倫，他不幸在24歲就去世。

剛當上爸爸的卓奧特非常高興，總教練麥登(Joe Maddon)也正盼著他回歸，以及大谷翔平再次登板。大谷今年首次登板慘不忍睹，沒解決任何打者就失掉5分，他認為是手臂不敢用力，「我平常一登板就會催出腎上腺素，讓所有痠痛不翼而飛，但上次並不是這樣，我想現場沒觀眾的影響很大。」

隨後大谷連兩場揮出全壘打，成功釋放一些壓力。麥登告訴大谷只要放輕鬆去投就可以，「他是個優秀的年輕人，非常有禮貌，我期待繼續跟他合作。」大谷2日休兵，預備3日上場主投太空人，麥登希望卓奧特也在3日上場，但卓奧特視情況也可能休到5日才回歸。

(中時新聞網)