40歲雙胞胎名模中的妹妹張珈瑜昨（1日）晚間貼出男友求婚照，男友完成所有女人心中的夢想，在家人面前單膝下跪向她求婚；張珈瑜當場感動飆淚、點頭答應，讓男友正式升格為未婚夫。

（圖／張珈瑜臉書）

張珈瑜昨日深夜在臉書公布這個好消息，表示答應讓男友Ivan牽著自己的手，「今後一起去探險，去體驗生活中所有的一切」；至於Ivan似乎也對張珈瑜點頭、願意和自己一起走完後半生，感到相當開心，忍不住一起落淚，讓張珈瑜忍不住笑說是「兩個愛哭鬼」。

（圖／張珈瑜臉書）

張珈瑜貼出親友拍攝的求婚一刻，只見Ivan手握戒指跪在地上，張珈瑜的表情明顯相當激動，整張臉都紅了起來；Ivan似乎拿出預先準備好的小抄，親口對張珈瑜表達愛意和許諾誓言，讓她當場飆淚，不停擦拭感動的淚水。

（圖／張珈瑜臉書）

Ivan是東區高級髮廊的股東之一，他和張珈瑜的生日都是6月19日，兩人一開始就是以結婚為前提而交往，從臉書照片中也能看到兩家人經常一起聚餐，可見對他們的交往相當認同。張珈瑜公布喜訊之後，親友和演藝圈好友也紛紛表達祝福。

張珈瑜和Ivan的媽媽相處得相當融洽。（圖／Ivan臉書）

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(中時新聞網)