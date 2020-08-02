37歲西洋樂壇天后妮基米娜(nicki minaj)去年底人生邁入新階段，宣佈升格人妻，嫁給了高中時期的男友肯尼斯佩帝(Kenneth Petty)，上個月突然在IG貼出大肚照，公開懷孕消息，只是浪漫的愛情故事隨即變調，孩子的爸爆出3月時已被洛杉磯警方逮捕，還起底過去性侵、殺人黑歷史，如今設法爭取親眼見孩子出世。

妮基米娜才宣布懷孕，孩子的爸卻不能陪在身邊，理由是老公肯尼斯16歲時試圖性侵同齡女孩未遂，當年被判「一級強姦未遂」在紐約監獄蹲了4年，也被判定有中度再犯風險，因此出獄後終身得被登記為「性犯罪者」。

而他與妮基米娜結婚後，去年7月搬到加州，卻沒照法院的規定，到新住所相關單位重新為「性犯罪者」身分做登記，被發現後於今年3月遭警方逮捕，但老婆已經挺著大肚，於是肯尼斯向法官要求放寬審前釋放條款，盼能讓他照顧孕妻及將出生的孩子。

肯尼斯是妮基米娜高中時期的男友，兩人相隔多年後才又陷入愛河，如今都要當爸媽，肯尼斯卻鬧出這齣，還被起底不只性侵未遂，甚至設過失殺人，讓許多人直呼天后命運多舛，而且眼光似乎不太好，但妮基不甩批評言論，甚至反嗆：「你們連自已都管不好，少管我」，力挺老公到底，而外媒報導，法官以考量妮基米娜夫妻的處境，批准了放寬釋放申請條件，肯尼斯有望親眼見證孩子出生。

(中時新聞網)