時代力量黨主席徐永明因涉嫌貪汙被檢方聲請羈押，對照日前徐永明曾經嗆韓國瑜「丟臉無下限」，徐永明這次被挺藍粉專諷刺，「要不要臉阿！」「韓氏照妖鏡再一實證，時候到了，報應就來了！」

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，昨（1）日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方認定被告涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

回顧6月16日，國民黨、民進黨在推舉高雄市長補選候選人時，時代力量主席徐永明還曾在臉書嗆藍綠兩黨，與其浪費市民的寶貴時間來「打爸爸是誰」，那還不如加強政策論述來比「打弊案」，「慶富案跨越藍綠，兩大黨在高雄的候選人應該要對這重大弊案表態，說明到底有沒有辦到底的決心，否則只會讓引頸期盼的高雄市民再度失望。」

徐永明也曾經因為韓國瑜任高雄市長時接待日本外賓遲到，砲轟韓國瑜真是丟臉無下限。而韓國瑜選舉期間也曾發誓「若貪汙就關到死」，也被徐永明譏笑「被國民黨委員集體打臉」。

如今徐永明卻因弊案遭到檢方聲押，挺藍粉專諷刺徐永明，要不要臉阿？去年怎好意思嘲諷韓國瑜說的若貪污關到死？韓氏照妖鏡再一實證，時候到了，報應就來了！

(中時新聞網)