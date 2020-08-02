檢調偵辦立委集體貪瀆案，一口氣聲押前太流負責人李恆隆、立委蘇震清等10人，10人全留在台北地院的候審室過夜，等待法官召開聲押庭，10名被告經檢調3天2夜的訊問，累到呼呼大睡，一夜無言，其中有人經法官同意後服藥，北院今早提供10人飲料麵包當早餐，另因防疫之故，提供10人新口罩使用。

檢調自7月31日發動大規模搜索約談，前太流負責人李恆隆、立委蘇震清等10名被聲押被告，自7月31日接受調查局初訊，8月1日移送北檢複訊後聲押，歷經3天2夜，10人早已疲累不堪。

由於刑事訴訟法賦予律師偵查中羈押閱卷權，及深夜禁止訊問後，2017年北院等全國法院均設置候審室，提供聲押被告過夜休息，與律師討論案情之用。其中北院就設置10多間候審室。

10名被聲押被告昨天晚間移送台北地院候審室，龐大的人數，占了候審室一半空間以上，北院昨晚提供10人飲料麵包，今天早上也以飲料麵包當早餐。

北院表示，昨日10名被告在候審室狀況均正常，經法官同意，有服用藥物之被告也均正常服藥，早餐飲料麵包都正常食用，因防疫之故也都提供被告新口罩使用。

(中時 )