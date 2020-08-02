比利時工程師昨（1）日確診新冠肺炎，疑為110天以來首個本土個案，而他在台灣逗留2個多月，感染源仍成謎，國內疫情是否升溫，引發關注。資深媒體人李艷秋今日忍不住開轟，表示「新冠大內宣可以結束了」，喊話陳時中「該走下神壇，結束大內宣，好好做點實事了」。

李艷秋在臉書表示，知道台灣防疫南波萬（NO.1），了解只能順時中，明白有疑問會被打成「只會唱衰台灣」，但是擔心見不到心愛的「嘉玲」，所以鼓起勇氣，向陳時中提出7點疑問。

1.日本女學生、泰國移工都在台灣染疫，感染源找到了嗎？

2.比利時工程師在台灣呆了86天染疫，指揮中心說他三月在國外已經感染，不一定是本土病例；四個多月的潛伏，完全顛覆大家對新冠病毒的認知，這麼重大的發現，應該轟動國際了吧？居家隔離是不是該從兩週改為四個月呢？

3.公衛學者不斷要求入境者普篩，指揮中心說不必，因為有35%的病例篩不出來，既然如此，為什麼7/24以後要對菲律賓入境者普篩呢？這不是自己打臉嗎？

4.南韓大邱爆發疫情後就以大量的快篩及大數據成功控制疫情，美國也如法炮製，請問他們都是笨蛋嗎？我們不做快篩普篩，是因為沒有經費？沒有能力？沒有技術？或以上皆是？

5.台灣不在國際解封的名單上，是時中部長所說的政治因素？還是我們沒有可供說服的篩檢數字？

6.政府不斷宣傳口罩國家隊的豐功偉業，我們與有榮焉，但可不可以小小聲問一下，說好的篩劑國家隊呢？藥物國家隊呢？疫苗國家隊呢？進度如何呢？

陳時中先前穿花襯衫、木屐逛墾丁大街。（資料照／中央流行疫情指揮中心提供）

7.時中部長感嘆，民眾鬆懈了，現在戴口罩的不到三成，請問前些時穿花襯衫、木屐，到處鼓動出門旅遊的人是誰呢？那時享受人群簇擁、商家奉承時，就忘了自己的行為就是昭告「疫情已經沒有關係」了嗎？

李艷秋直言，民眾才不關心陳時中要不要選台北市長，或他對李前總統如何推崇，只想清楚知道所處的環境到底有多危險？何時能恢復日常？這些都有賴政府提供確實、不浮誇、不隱瞞的報告。

(中時新聞網)