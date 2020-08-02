進入暑假，大陸旅遊相關業者紛紛拉長營業時間與擴大優惠範圍，為的是要迎回先前因疫情宅在家的消費者。

首先，不管是景區還是機票，都祭出了降價牌。以機票為例，陸媒報導，7月30日，在某購票平台上，查詢8月8日當天北京飛往上海的單程機票，經濟艙優惠低至1.9折，僅不到400元（人民幣，下同），北京飛往昆明的航班，經濟艙最低價格也僅為500元，相當於不到2折。

除了航空公司，各大景區為吸引暑期遊客，門票也一降再降，甚至直接免費。像是自8月1日起，山東的泰山、三孔、天下第一泉等81個景區大幅降低門票，部分低至2折。山西、河南等地則先後發布景區免票政策。據統計，實施優惠措施的國內景區已至少有500家。

其次，因為正逢暑期，學生成為了業者的重要目標族群之一。攜程7月10日發布數據顯示，在大學入學考試結束後的24小時內，全大陸多地有關機票、火車票、酒店的搜索量迅速上漲。

以河北省邯鄲市文化廣電和旅遊局為例，就針對今年大學考生推出「紀念畢業季，盛夏免費遊」活動；另外，從今年7月18日至8月31日，全大陸應屆大學入學考生持准考證和個人身份證，可免費遊覽冀南山底抗日地道遺址、太行藥王谷等18家景區。

最後，對此前受疫情影響的商家，特別是餐飲業來說，延長營業時間無疑是增加營業額的一個重要管道。近日，昆明市啟動南強街「深夜食堂」夏日歡樂生活集市。「深夜食堂」營業時間為晚上9點至凌晨3點，市民除了可以品嚐各色小吃外，還能欣賞文藝表演、民俗展示等。

北京也在今年6月印發實施《北京市促進新消費引領品質新生活行動方案》，將設計開發10條左右「夜賞北京」線路，策畫舉辦10場精品螢光夜跑、夜間表演等戶外主題活動；另外，北京還將實施「點亮北京」夜間文化旅遊消費計劃，推動有條件的博物館、美術館、景區、公園、特色商業街區等延長營業時間。

(旺報 )